Sabah Gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre Yozgat'ın Çandır ilçesindeki bir markette mağaza sorumlusu olarak çalışan Ömer Koçak, sevgilisinden ayrılınca bunalıma girdi. 1 ay önce fare zehri içerek intihar girişiminde bulunan Ömer Koçak, iddiaya göre 15 gün önce de bileklerini kesti. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılarak kurtarılan Ömer Koçak, av tüfeğini yanına aldı ve ailesine ava gittiğini söyledi.

"YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAMA ZAMANI"

Otomobiliyle seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayına geçen Ömer Koçak, "Yarım kalan işi tamamlama zamanı" şeklinde paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımı gören Koçak'ın akrabaları intihar edeceğini düşünerek Jandarma'ya ihbar da bulundular.

CANLI YAYIN YAPTI, İNTİHAR ETTİ

Yapılan yayını izleyen jandarma ekipleri Ömer Koçak'ın yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarmanın kendisini aradığı sırada Söbetçimen Ormanlarına giden Koçak, son canlı yayınında paylaştığı veda mesajında, "Bu hayatta hep vicdanım yüzünden kaybettim. Aslında çok şey istemedim birazcık mutluluk. Ama bu dünya bana onu da çok gördü. Şimdi gidiyorum sonsuza kadar. Dünyanız sizin olsun. Hakkınızı helal edin" dedi. Ömer Koçak elindeki tüfekle intihar etti. Avcılar tarafından bulunan Ömer Koçak'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.