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  3. Yozgat'ta koronavirüs şoku! 15 kişinin yaşadığı apartman karantinada

Yozgat'ta koronavirüs şoku! 15 kişinin yaşadığı apartman karantinada

Yozgat'ta bir apartmanda yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından dolayı İl İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 15 kişinin yaşadığı 4 katlı H. Emir Özdemir apartmanı karantinaya alındı.

Yozgat'ta bir apartmanda yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasından dolayı 4 katlı apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Yozgat merkez Eskipazar Mahallesi 2. Bacanakzade Sokak'ta bulunan H. Emir Özdemir Apartmanının, korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi” denildi.

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07 Ağustos 2020 Cuma 11:57
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