Yozgat'ta koronavirüs şoku! 15 kişinin yaşadığı apartman karantinada

Yozgat'ta bir apartmanda yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından dolayı İl İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 15 kişinin yaşadığı 4 katlı H. Emir Özdemir apartmanı karantinaya alındı.