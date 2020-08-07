Yozgat'ta koronavirüs şoku! 15 kişinin yaşadığı apartman karantinada
Yozgat'ta bir apartmanda yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasından dolayı 4 katlı apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Yozgat merkez Eskipazar Mahallesi 2. Bacanakzade Sokak'ta bulunan H. Emir Özdemir Apartmanının, korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi” denildi.
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