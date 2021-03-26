Yozgat'ta kenti beyaza bürüyen kar yağışı, köy yollarında da ulaşımı aksattı. Sorgun ilçesinde 6 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yozgat Valiliği yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Peki Yozgat'ta okullar tatil mi 26-27 Mart 2021?

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ 26-27 MART 2021?

Yozgat'ın genelinde 26 Mart 2021 cuma günü okullar tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

''Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 26 Mart Cuma 1(Bir) gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.''

27 Mart günü okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

