Kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Hatta bazı illerde kar ve tipi trafik kazalarına neden oldu. Yoğun kar yağışı etkisi altında olan illerde okullar eğitime bir gün ara verdi. 27 Aralık Perşembe günü Yozgat Valisi henüz okulların tatil olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı.

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? 27 ARALIK PERŞEMBE

Yozgat'ta bugün okullar tatil mi? 27 Aralık Perşembe Yozgat'ta kar yağışı etkisini giderek arttırıyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından ise kar yağışları etkisini sürdürecek. Öğrenciler ise Yozgat Valiliğinden yapılacak olan açıklamaya odaklandı.

YOZGAT VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün (26 Aralık) ara verildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okulların 26 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin ve hamile bayanların da bir gün idari izinli sayılacakları kaydedildi. 27 Aralık'ta Yozgat'ta okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

Yozgat'ta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojinin Yozgat için yayınladığı hava durumu tahmini tuttu ve şiddetli kar yağışı şehri etkisi altına aldı. Sıcaklıkların 5 derece birden düştüğü Yozgat'ta hafta sonuna doğru kar yağışı etkisini azaltacak.