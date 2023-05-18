Yozgat’ta operasyon! 2 kaçak hükümlü yakalandı

Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN 2 ŞAHIS İŞ YERİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ile uyuşturucu madde satışı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş yakalama kararı bulunan A.T.'nin kent merkezindeki iş yerinde saklandığı tespit edildi.
Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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KAYNAK: İHA