Yozgat’ta operasyon! 2 kaçak hükümlü yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ile uyuşturucu madde satışı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.T.'nin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

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Yozgat’ta operasyon! 2 kaçak hükümlü yakalandı

Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN 2 ŞAHIS İŞ YERİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ile uyuşturucu madde satışı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş yakalama kararı bulunan A.T.'nin kent merkezindeki iş yerinde saklandığı tespit edildi.

Yozgat’ta operasyon! 2 kaçak hükümlü yakalandı

Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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KAYNAK: İHA

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