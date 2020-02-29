Yozgat'ta otomobil ve TIR çarpıştı: 4 yaralı

YOZGAT'ta kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yozgat- Sorgun arasındaki E- 88 karayolu Alaca kavşağında meydana geldi. Osman Şahin yönetimindeki 66 DC 612 plakalı otomobil, kavşakta Türkmenistan uyruklu Şohrat Garlyyev'un kullandığı AS 6949 AH plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilde bulunan Tuğba (37), Emine Buse (13), Zeynep (11) ve Bensu Sena Şahin (8) yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: DHA