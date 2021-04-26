Yozgat'ta pandemi kurul toplantısı düzenlendi, Artan vaka sayıları ve salgınla mücadele görüşüldü
Yozgat Şehir Hastanesinde Pandemi kurul toplantıları düzenli olarak devam ediyor. Düzenlenen toplantıda artan vaka sayıları ve salgınla mücadele konuları masaya yatırıldı.
Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında; gerçekleştirilen kurul toplantılarında Yozgat'ta artan vaka sayıları ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan: "Hastanemizdeki Covid-19 verileri incelendiğinde; pandemi polikliniği başvurularında, Covid-19 hasta yatışlarında ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalardaki artış devam etmektedir. Artışın hızı stabil şekilde devam etmektedir. Hastanemizde Covid-19 hastalarına hizmet veren klinikler ve yoğun bakımlara yönelik düzenlemeler vaka sayısındaki artışa göre yapılmaktadır. Yoğun bakımların yatak kapasitesinin şu an için yeterli olduğu görülmektedir. Kliniğe yatış ihtiyacı olan Covid-19 hasta sayılarındaki artış devam ederse 5. Katta bulunan servisler için Covid-19 hastalarına hizmet vermek üzere düzenleme yapılacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı