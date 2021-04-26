Yozgat'ta pandemi kurul toplantısı düzenlendi, Artan vaka sayıları ve salgınla mücadele görüşüldü

Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında; gerçekleştirilen kurul toplantılarında Yozgat'ta artan vaka sayıları ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan: "Hastanemizdeki Covid-19 verileri incelendiğinde; pandemi polikliniği başvurularında, Covid-19 hasta yatışlarında ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalardaki artış devam etmektedir. Artışın hızı stabil şekilde devam etmektedir. Hastanemizde Covid-19 hastalarına hizmet veren klinikler ve yoğun bakımlara yönelik düzenlemeler vaka sayısındaki artışa göre yapılmaktadır. Yoğun bakımların yatak kapasitesinin şu an için yeterli olduğu görülmektedir. Kliniğe yatış ihtiyacı olan Covid-19 hasta sayılarındaki artış devam ederse 5. Katta bulunan servisler için Covid-19 hastalarına hizmet vermek üzere düzenleme yapılacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı