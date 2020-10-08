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  3. Yozgat'ta sokakta sigara içmek yasaklandı!

Yozgat'ta sokakta sigara içmek yasaklandı!

Yozgat'ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle Valilik, il genelinde kalabalık cadde ve sokaklar ile kamuya açık alanlarda yürürken sigara içilmesi yasaklandı.

Yozgat'ta sokakta sigara içmek yasaklandı!

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Tedbirler kapsamında artık  insan trafiğinin yoğun olduğu cadde ve meydanlarda yürüyüş halinde sigara içilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Yozgat'ta sigara içmenin yasak olduğu alanlar şu ifadelerle açıklandı;

* Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla;

* Saat kulesinden Yimpaş AVM istikametinde yer alan Lise Caddesi boyunca Yimpaş Avm binasının bitimine kadar,

* Saat kulesinden Çapanoğlu Büyük Camii istikametinde yer alan Sarraflar Caddesi , Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan Dörtyol kavşağından Belediye istikametinde yer alan Belediye Caddesi boyunca,

* Halk Bankası’nın kuzeyinde yer alan Peynir Pazarı Sokağı’nın (Un pazarı olarak anılır) tamamında , Vakıf Bankası’nın kuzeyinde yer alan Necip Altınok Caddesi (Bankalar Caddesi olarak anılır) boyunca,

* Salim Bey Sokak boyunca (Hal Binası mevki) ve Cumhuriyet Meydanı'nda maske kullanımını ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içmenin yasaklanmasına;

* ilçelerde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında ilçenin durumu gözetilerek bu kararların alınmasına karar verildi.

Yozgat'ta sokakta sigara içmek yasaklandı!

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı bu karara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Daha önce Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla Ordu, Giresun ve Kastamonu’da da yürürken sigara içilmesi yasaklanmıştı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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