Yozgat’ta TOKİ konutları sahiplerini buldu

Yozgat'ta Çapanoğlu Mahallesi'nde, mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait 530 adet 1+1 sosyal konuttan boş durumda bulunan 99 konutun 66'sı yeni sahiplerini buldu.

Sosyal Konut Projesi kapsamında Çapanoğlu Mahallesi'nde yapılan konutlardan çeşitli nedenlerle boş durumda bulunan 98 daire için kura çekimi yapıldı. 98 daire için başvuranlardan 66 kişinin şartları ev almaya uygun bulunurken, herkes ev sahibi olma hakkını elde etti. Kuraya dahil olan 66 aile evlerinin hangi blok hangi daire olduğuna dair çekilen kura ile yeni evlerinin hangi daireler olduğunu belirlemiş oldu. İlk kura çekimini Vali Kadir Çakır yaparken, 66 vatandaş yeni evinin yerini belirlemiş oldu.

Vali Çakır, "Bugün 66 tane şanslı ailemiz inşallah 1+1 ev sahibi olacak. Herkesi ve her kesimi düşünen bir devletimiz var. Bize bu imkanı veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun. Hepimiz zaten köylü çocuğuyuz. Devletimiz vatandaşına, milletine ev veriyor. Ciddi anlamda yatırım yapıyor. İhtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Özürlü insanlara özel maaş bağlıyor. Sizlerde kuradan çıkan evlerinizde sağlıklı mutlu bir şekilde yaşarsınız. Herkese hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA