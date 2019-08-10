Yozgat’ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı
Yozgat Ankara karayolu Saray köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.
Yozgat Ankara karayolu Saray köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.50 sularında meydana geldi. Yozgat'tan Ankara istikametine giden 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Feridun Ş., İsmail Ş. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan biri ağır 5 kişide Yozgat'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT