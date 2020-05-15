Yozgat'ta, yaşlı kadın ve 3 torununa ev tahsis edildi

YOZGAT'ta, akrabalarından kalan harabe bir evde 601 TL'lik geliri ile 3 torununun bakımını üstlenen Zöhre Çaylak'a (79), Valilik ve Belediye tarafından ev tahsis edildi.

Yozgat kent merkezinde yaşayan Zöhre Çaylak'ın oğlu bir süre önce cezaevine girdi. 2 yıl önce de gelini vefat eden Çaylak, 5, 14 ve 21 yaşlarındaki 3 torunu ile akrabalarına ait harabe bir evde yaşamaya başladı. Komşuları, tek geliri devletten aldığı 601 TL yaşlılık aylığı olan Çaylak'ın durumunu, Yozgat Belediyesi'ne bildirdi. Harekete geçen Yozgat Belediyesi, Valilik ile de irtibata geçerek, aileye kalacak bir ev ayarladı. Belediye Başkanı Celal Köse, mutfak ve diğer ihtiyaçları karşılanan evin anahtarını Zöhre Çaylak teslim etti.

Belediye Başkanı Köse, mağdur ve mazlum vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, "Ailemizi, Yozgat Valiliği ile birlikte güzel bir ortama taşıdık. İnşallah bundan sonraki süreçte yanlarında olmaya gayret edeceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA