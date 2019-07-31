Yozgat’ta yetiştirilen keklikler birçok ilde doğaya salınacak

Yozgat Çalatlı Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezi'nde üretilen 12 bin 800 adet kınalı keklik, Çanakkale, Karabük, Balıkesir ve Tokat'ta süne ile mücadele için doğaya salınacak.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, dönemin Yozgat Valisi Hüseyin Önal tarafından oluşturulan hatıra ormanı ve orman içerisine kurulan kanatlı yaban hayvanı üretim merkezindeki keklik üretim istasyonunda incelemelerde bulundu. Orman İşletme Müdürü Turgut Duran'dan hatıra ormanı ile ilgili bilgiler alan Vali Çakır, ormanın ve ağaçların bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra keklik üretim istasyonunu gezerek incelemelerde bulunan Vali Çakır, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez'den bilgi aldı. Vali Çakır'a tesis hakkında bilgi veren Eğilmez, "2019 yılı içerisinde 12 bin 800 adet keklik üretimi yaptık. Bunun yanı sıra 4 bin adet ise beçtavuğu ürettik. Ürettiğimiz keklikleri zamanı gelince doğaya salacağız. 4 bin adet Yozgat, 2 bin adet Çanakkale, bin adet Karabük, 3 bin adet Tokat ve bin adet kekliğimizde Balıkesir'e gönderilerek doğaya salınacak" dedi.

Vali Çakır, kınalı kekliklerin yurdun faklı bölgelerinde doğaya bırakılarak, popülasyonunun artırılmasına önemli katkıda bulunulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA