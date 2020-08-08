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  3. Yozgat’ta YİMPAŞ alışveriş merkezinde korkutan yangın!

Yozgat’ta YİMPAŞ alışveriş merkezinde korkutan yangın!

Yozgat'ta öğle saatlerinde YİMPAŞ alışveriş merkezinin çatısında bulunan bir kafenin mutfak bölümündeki elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yozgat’ta YİMPAŞ alışveriş merkezinde korkutan yangın!

Yozgat'ta YİMPAŞ alışveriş merkezinin çatısında bulunan bir kafede yangın meydana geldi. Kafenin mutfak bölümündeki elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.  

Kafenin mutfak bölümünde bulunan elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kafenin tamamını sardı. Patlama esnasında mutfak kısmında bulunan bir çalışan kolundan hafif bir şekilde yaralandı.

Yozgat’ta YİMPAŞ alışveriş merkezinde korkutan yangın!

Kısa sürede olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yangın büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Patlama sonrası çıkan yangın cep telefonları ile anbean kaydedildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat’ta YİMPAŞ alışveriş merkezinde korkutan yangın!

Olay yerine gelen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini ve yangını büyümeden kontrol ettiklerini söyledi.

Yozgat’ta YİMPAŞ alışveriş merkezinde korkutan yangın!

Okan Gül
Video Editörü


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