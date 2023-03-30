Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza, Ankara- Yozgat karayolu, Yozgat ili Yerköy ilçesi, 100. Yıl Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Sivas'tan hareket ederek Ankara'ya giden şoför Ş.Y.'nin hakimiyetindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Sağlık ekipleri kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 25 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.