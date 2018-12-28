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YPG/PKK, Menbiç’den çekildiğini açıkladı

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG/PKK Fırat Nehrinin batısındaki Menbiç ilçesini Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı.

YPG/PKK, Menbiç’den çekildiğini açıkladı

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG/PKK Fırat Nehrinin batısındaki Menbiç ilçesini Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı. Rejim güçlerinin bölgeye girmeye başladığı gözlendi.

Yaklaşık bir haftadır Suriye rejimiyle görüşen YPG/PKK, Menbiç bölgesinin resmen rejim güçlerine devredildiğini açıkladı.

YPG/PKK'dan yapılan açıklamada, "Suriye hükumetini, bize ait olan bölgeleri devralması için davet ettik" ifadesi kullandı.

Kaynak: İHA

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