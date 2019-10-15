YPG/PKK'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne DEAŞ oyunu!

Suriye'de, YPG/PKK mensubu teröristlerin kamplarında tuttukları DEAŞ mensubu 10 kadını serbest bıraktığı belirtildi.

Rakka'ya 50 kilometre mesafedeki bir kampta, YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ mensubu 10 Fransız kadını, 25 çocuğuyla birlikte serbest bıraktı.

Serbest bırakılan kadınlardan biri "Kürtler (YPG/PKK'lılar) bize birden 'çıkın buradan dediler'. Hiçbir şey anlamadık. Sonra hepsi gitti ve siviller kaldı." ifadesini kullandı.

Bir diğer serbest bırakılan kadın ise "Siviller bize şu an yardım ediyor, Fransa bizi kabul etmiyor. Kürtler (YPG/PKK'lılar) bizi Beşşar Esed rejimine teslim etmek istiyor. Yardım bekliyoruz." dedi.

Haberde, terör örgütü YPG/PKK'lıların farklı kamplarında yüzlerce Fransız ailenin tutulduğu belirtildi.

TRUMP DAHA ÖNCE BU KONUYA DEĞİNMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı bir paylaşımda, "Avrupa'nın kendi DEAŞ tutuklularını geri alma şansı vardı ama bedelini ödemek istemediler, 'ABD ödesin' dediler. Kürtler bizi savaşa dahil etmek için bazılarını (DEAŞ mensuplarını) serbest bırakıyor olabilir. Türkiye ve Avrupa onları kolayca yakalayabilir ama ellerini çabuk tutmalı. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO ülkesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi mi düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar bitecek. Bizi Orta Doğu batağına çekenler şimdi orada kalmamızı en çok isteyenler." ifadelerini kullanmıştı