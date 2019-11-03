YPG/PKK'nın hain plan deşifre oldu, TSK alarma geçti
PKK/YPG'nin hem taban kaybetmemek hem de kaos ortamı oluşturmak için gerçekleştirmeyi düşündüğü hain planı deşifre oldu. Türk Silahlı Kuvvetler, hain planı engellemek için alarma geçti.
PKK/YPG terör örgütünün bir kirli planı daha deşifre oldu.
İSTİHBARAT BİRİMLERİ TARAFINDAN TEK TEK DEŞİFRE EDİLİYOR
9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de, düzenlenen operasyonlarla da Irak’ın kuzeyinde darbe üstüne darbe yiyen PKK/YPG terör örgütünün kaos ortamı oluşturmaya yönelik planları, istihbarat birimleri tarafından tek tek deşifre ediliyor.
KADIN VE YAŞLILARI KULLANARAK YASA DIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE PATLAYICI SOKMAYI PLANLADIKLARI BELİRLENDİ
Suriye’de taban kaybeden terör örgütünün yeni plan doğrultusunda; özellikle kadın, yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla patlayıcı sokmayı planladığı belirlendi.
Alınan duyumlara göre teröristlerin örgüt üyesi bazı kişileri gönüllü, bazı kişileri ise ailelerini ölümle tehdit ederek patlayıcı naklinde görevlendirdiği belirlendi. Teröristlerin şampuan, parfüm ve meyve suyu kutuları ile yangın tüplerinin içerisine kamufle edilmiş şekilde patlayıcıları Türkiye’ye sokmayı planladığı saptandı.
KAOS ORTAMI OLUŞTURMAYI AMAÇLADILAR
Teröristlerin bu yolla sınırdan geçireceği patlayıcılar ile eylemler düzenleyerek hem kaybettiği tabana psikolojik olarak varlıklarını sürdürdükleri mesajı vermeyi, hem de yurt içerisinde kaos ortamı oluşturmayı amaçladığı tespit etti.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİR OYUNU DAHA ORTAYA ÇIKMIŞ OLDU
Daha önce de Suriye'de kimyasal silah kullanıp, Türkiye yapmış gibi uluslararası kamuoyunda algı oluşturmayı hedefleyen, ancak deşifre olması ile hain planı suya düşen terör örgütünün yeni oyunu da böylelikle ortaya çıkarılmış oldu.
Sınırda önlemlerini arttıran güvenlik güçleri, olası sızma girişimine ve Suriye’den Türkiye'ye patlayıcı geçirilmesine karşın eli tetikte görev yapmayı sürdürüyor.
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