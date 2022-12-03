YRP Genel Başkanı Erbakan gündemi değerlendirdi! Altılı masayı yerden yere vurdu: "60 kere bir araya gelmişler. Ortaya koydukları bir şey yok"

Türkiye siyaseti seçim gündemiyle ısınırken partilerin vaatleri konuşulmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda mutabakata varırken altılı masada aday karmaşası yaşanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başbakan olmak istediğini ifade ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise altılı masanın uygun görmesi durumunda aday olacağını ifade ediyor. Altılı masa partilerinin vaatleri de tartışma konusu olurken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Yeni Şafak'a konuşan Fatih Erbakan, altılı masa hakkında şunları söyledi:

“ 'Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğiz' diyorlar. Biz bu sözleşme için, 'Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturma sözleşmesidir' dedik. Diğer taraftan ise CHP’nin hep genetik özelliklerini söylüyorum. 4-6 yaş çocuklarına Kur’an öğretmek Taliban zihniyetidir, çağdışılıktır, böyle bir şeye müsaade edemeyiz, diyorlar. Din dersi zorunlu ders olmaktan çıksın, diyorlar. LGBT bireylerine haklarını vereceğiz, LGBT’ye karşı çıkmak bir nefret suçudur, LGBT’li olmak bizim iktidarımızda dezavantaj olmaktan çıkacak, diyorlar. Şimdi bütün bunları gördüğümüz zaman tabii hangi sistemi getirirlerse getirsinler, Türkiye’yi bir yere götüremeyeceklerini her zaman ifade ediyoruz."

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MUHALEFETİN PARLAMENTER SİSTEM ÇALIŞMASI

Altılı masanın parlamenter sistem konusundaki anayasa çalışmasını yorumlayan Fatih Erbakan, "Başbakan ayrı olsun, cumhurbaşkanı olsun diyorlar. Türkiye bundan çok çekti. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, ayrıca bir başbakan, bir cumhurbaşkanı, olmaması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

"BİR KAYNAK ORTAYA KOYAMIYORLAR"

Altılı masanın yaptığı toplantıları anımsatan Erbakan, "Hepsinden önemlisi de hep söylediğimiz bir kaynak ortaya koyamıyorlar. Yani şimdi bazı vaatlerde bulunuyor, iyileştirmeler yapacağım diyor, iyi de parayı nereden bulacaksın kaynağı nereden bulacaksın bu noktada? 60 kere bir araya gelmişler. Ortaya koydukları bir şey yok" diye konuştu.

"HDP İLE DİRSEK TEMASI ORTALIK OLDUĞU GÖZÜKÜYOR"

HDP'nin altılı masanın gizli ortağı olduğunu öne süren Erbakan şunları kaydetti:

"Partilerin kapatılmasının Meclis onayına getirilmesi, bir de milletvekilliği dokunulmazlığının ortadan kaldırılmasının salt çoğunluğa bağlanması da zannedersem gizli ortak HDP’nin taleplerinin yerine getirilmesi gibi gözüküyor. Yani biz bazen HDP varken 6’lı masa bir yere varamaz falan dediğimiz zaman bize diyorlardı ki, ya resmi olarak ortak değil. Yani resmi olarak ortak değil de bir perde arkasında bir dirsek teması da ortaklık olduğu gözüküyor."

ALTILI MASADAKİ ADAY KARMAŞASI

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının belirlenmemiş olmasına değinen Erbakan şu sözleri sarf etti:

"Bir de adayın da şimdiye kadar belirlenememesi de bir problem olduğunu gösteriyor yani çünkü seçime zaten şurada altı ay kaldı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor, İYİ Parti kanadı bunu tabii uygun görmüyor. Diğer taraftan İstanbul Belediye Başkanıyla, Kılıçdaroğlu arasında da bir rekabet var. Yani şu açıdan söylüyorum, mesela İstanbul Belediye Başkanı çıkıp da ben kesinlikle aday olmayacağım, İstanbul’a hizmet ediyorum, böyle bir şey yoktur, demiyor. Dolayısıyla orada bir rekabet konusu ve böyle olunca da tabii bir adayda uzlaşamıyorlar.

(Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında seçimden sonra genel başkanlık yarışı olabilir mi?) CHP bu konuda geçmişinde örnekler olan bir parti tabii. Kendi iç mücadeleleri çok sık ve şiddetli oluyor. Muhtemeldir olabilir dediğiniz gibi, CHP çünkü geleneğinde bu işlerin çok olduğu bir parti."

YENİ BİR İTTİFAK KURULUR MU?

Milli Görüş çizgisinde bir ittifak kurulabileceğini belirten Erbakan, "Yani prensipleri ortaya koyup Milli Görüş çizgisinde bir ittifakta buluşulabilir. Tabii benim hep söylediğim halkın sol partiler olarak nitelendirdiği partilerin ve o ittifakın içerisinde olmaması daha hayırlı olur. Çünkü birbirine benzemezler bir araya gelmesiyle ortaya bir sinerji çıkmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

YENİDEN REHAF PARİSİ'NİN ADAYI

Erbakan partisinin cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğu bilgisini vererek, "Biz kendimiz gireceksek seçime parti olarak tabii Cumhurbaşkanı adayı olarak da bizim kendimizin olması uygun olur diye düşünüyoruz. Çünkü Yeniden Refah Partisi, kendisi seçime girip kendisi bir aday çıkacaksa o zaman bu adayın da tabii partinin genel başkanı olması" dedi.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE OLACAK?

Erbakan seçimin ikinci tura kalması durumundaki politikaları hakkında, "Birinci turun adayları bile belli değil. Evet, biraz fazla ileriye yönelik konuştuk. Yani inşallah ikinci tura biz kalırız kalmazsak da kimler kalacak, hangi adaylar olacak? Yani o zamanki şartlarda tabii değerlendirmek lazım" şeklinde konuştu.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN ABD ZİYARETLERİ

CHP'nin ve İYİ Parti'nin ardı ardına ABD'yi ziyaret etmesini değerlendiren Erbakan şu yorumları yaptı:

"CHP’nin ardından İYİ Parti de gitti. Hatta İYİ parti CPR ile randevu istemiş bu CPR dünya Siyonizminin en önde gelen kuruluşlarından biliyorsunuz. Şimdi tabii yani bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü? İşte dış politikayı görüştük. Ama şimdiden tam seçim üstü tabi Sayın Kılıçdaroğlu’nun da işte ortadan kaybolması. Hamburger yedik, diyor. Hamburger yemek için insan gazetecileri iyi atlatıyor, gazetelerde çeksin, hamburger yerken yani o da bir manidar."

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