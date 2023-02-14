Ysias Hummel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ysias Hummel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ysias Hummel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ysias Hummel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ysias Hummel 26 Mart 2003 tarihinde Payerne şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ysias Hummel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Ysias Hummel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS U21 futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS U21 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ysias Hummel'nin Neuchâtel Xamax FCS U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ysias Hummel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ysias Hummel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ysias Hummel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ysias Hummel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BEJUNE U18

1 Ocak 2020 yılında Xamax FCS U21

10 Ocak 2022 yılında Chaux-de-Fonds

30 Haziran 2022 yılında Xamax FCS U21

Ysias Hummel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ysias Hummel şuan Neuchâtel Xamax FCS U21 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Le Locle Sports, Neuchâtel Xamax FCS

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.