Ysias Hummel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ysias Hummel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ysias Hummel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ysias Hummel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ysias Hummel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ysias Hummel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ysias Hummel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ysias Hummel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ysias Hummel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ysias Hummel 26 Mart 2003 tarihinde Payerne şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ysias Hummel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Ysias Hummel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS U21 futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS U21 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ysias Hummel'nin Neuchâtel Xamax FCS U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ysias Hummelboyu ve yaşı kaç

Ysias Hummel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ysias Hummel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ysias Hummel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ysias Hummel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BEJUNE U18

1 Ocak 2020 yılında Xamax FCS U21

10 Ocak 2022 yılında Chaux-de-Fonds

30 Haziran 2022 yılında Xamax FCS U21

Ysias Hummel kimdir

Ysias Hummel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ysias Hummel şuan Neuchâtel Xamax FCS U21 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Le Locle Sports, Neuchâtel Xamax FCS

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Ysias Hummel nereli

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