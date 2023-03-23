YSK 100 bin imza sürecinin ikinci gününde verileri paylaştı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın belirlediği takvime göre 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Seçim gününün belirlenmesinin ardından partililer ve ittifaklar adaylık başvuru süreçleri de başladı. YSK'nın kararına göre 11 adayın başvuruları kabul edildi. 100 bin imza toplayacak olan 11 adayın imza süreci ise 2. gününde devam ediyor.
100 BİN İMZA SÜRECİNİN 2. GÜN VERİLERİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı. YSK 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:
Muharrem İnce: 51 bin 367
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725
Sinan Oğan: 25 bin 924
Doğu Perinçek: 11 bin 79,
Yakup Türkal: Bin 645
Erkan Trükten: 755
Tevfik Ahmet Özal: 567
İrfan Uzun: 319
Halil Murat Ünver: 211
Hilmi Özden: 151
Davut Turan: 68