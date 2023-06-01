Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları YSK Başkanı tarafından açıklandı. Sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi

YSK Başkanı Ahmet Yener seçimin kesin sonuçlarını açıkladı .Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları YSK Başkanı tarafından açıklandı. Sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi

Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından açıklandı. Açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %52,18, Kemal Kılıçdaroğlu %42.87 oy almıştır.

Ahmet Yener'in açıklamasında şu cümlelere yer verdi;

"14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023'te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır. İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK'nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum. İtirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. 28 Mayıs'ta seçimin ikinci oylamasında 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 26 seçmenimiz oy kullandı. Yurt içi ve yurtdışında 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Sayın Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 574 oy aldığı, Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 475 bin 724 oy aldığı görülmüş olup, Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmıştır. Erdoğan yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy almıştır."

Ahmet Yener, Mazbatayı Şentop'a verecek

Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a takdim edecek.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arnavutköy'de derenin rengi döndü, bölgede yaşayan insanlar endişe içerisinde
Arnavutköy'de derenin rengi döndü, bölgede yaşayan insanlar endişe içerisinde
Gezi Olaylar'nın 10. senesinde Taksimde izinsiz gösteri yapıldı. Gösteriye polis müdahale etti
Gezi Olaylar'nın 10. senesinde Taksimde izinsiz gösteri yapıldı. Gösteriye polis müdahale etti
PKK'dan kaçış sürüyor! Kuzey Irak'ta PKK kampından kaçan 3 terörist Habur'da karakola teslim oldu
PKK'dan kaçış sürüyor! Kuzey Irak'ta PKK kampından kaçan 3 terörist Habur'da karakola teslim oldu
Bu illere dikkat! Araştırmalar sonucunda kenelerin çoğunlukla görüldüğü iller tespit edildi!
Bu illere dikkat! Araştırmalar sonucunda kenelerin çoğunlukla görüldüğü iller tespit edildi!
Son Haberler
ŞOK marketlerinde Babalar Günü’ne özel kampanya! Bu fiyatları görenin Babalar Günü hediyesi hazır! ŞOK 1-6 Haziran kataloğu yayımlandı
ŞOK marketlerinde Babalar Günü’ne özel kampanya! Bu fiyatları görenin Babalar Günü hediyesi hazır! ŞOK 1-6 Haziran kataloğu yayımlandı
MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişmeler yaşandı
MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişmeler yaşandı
Merkez Bankası, kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı.
Merkez Bankası, kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı.
NASA olay olan görüntülere dair 16 kişilik bir grupla açıklama düzenledi
NASA olay olan görüntülere dair 16 kişilik bir grupla açıklama düzenledi
MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişmeler yaşandı
MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişmeler yaşandı
Yerden 226 metre yükseklikte vandallığı görenler ‘pes’ dedi
Yerden 226 metre yükseklikte vandallığı görenler ‘pes’ dedi
Çok Okunanlar
Siyasi kulislerde bu isimleri konuşuyor, İşte! meclis başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olması beklenen o isimler!
Siyasi kulislerde bu isimleri konuşuyor, İşte! meclis başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olması beklenen o isimler!
Avrupa'ya giden doğal gazın yolu Ankara'dan geçiyor, Avrupa Birliği, Türkiye'den izin isteyecek!
Avrupa'ya giden doğal gazın yolu Ankara'dan geçiyor, Avrupa Birliği, Türkiye'den izin isteyecek!
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı Hasan Damar hayatını kaybetti
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı Hasan Damar hayatını kaybetti
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 01.06 Perşembe günü hava tahmin raporu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 01.06 Perşembe günü hava tahmin raporu
Ak Parti'nin cami yıktığına dair ortaya atılan iddia Çorum Belediyesi tarafından çürütüldü
Ak Parti'nin cami yıktığına dair ortaya atılan iddia Çorum Belediyesi tarafından çürütüldü
NATO Genel Sekreter'i Stoltenberg İsveç'in NATO üyeliği hakkında görüşmek için Türkiye'ye geliyor
NATO Genel Sekreter'i Stoltenberg İsveç'in NATO üyeliği hakkında görüşmek için Türkiye'ye geliyor
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı