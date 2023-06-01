YSK Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarının duyurulduğunu hatırlatarak, bu sonuçlara göre düzenlenen mazbatayı alacaklarını ifade etti. Şentop, "Umarım yemin töreninden önce, Geçici Meclis Başkanı tarafından mazbata Cumhurbaşkanı'na sunulacak" şeklinde konuştu.

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Şentop, YSK Başkanı Yener'i makamında kabul etti.

Şentop, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerin, hızlı ve etkili bir şekilde, siyasi farklılıkları ve kamuoyunu memnun edecek şekilde başarıyla yönetildiğini belirterek, Yüksek Seçim Kurulu'na teşekkürlerini iletti. Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de seçimler her zaman çok çekişmeli olur ama önemli olan sistemin ve sürecin güvenilirliğini, şeffaflığını sağlamaktır. Başından beri biz bunu söylüyoruz. Buna itiraz edenler de vardı ama bu yaşanan süreç herkesin kati bir şekilde sistem ve seçim sonuçlarına güvenini sağladı. Bu bakımdan gerek yaptıkları çalışmalar, gerekse kamuoyunu yeterli şekilde bilgilendirmeleri, bu sürecin oluşmasında çok önemli katkı sağlamıştır."

Yener, "YSK, bu süreçte tüm verileri siyasi partilerimizle paylaşarak, şeffaf bir seçim süreci yürütmüş ve sonuçlandırmıştır. Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde ifade etti.

YSK Başkanı Ahmet Yner Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti

Yener'in konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası TBMM Başkanı Şentop'a takdim edildi.

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KAYNAK: AA

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