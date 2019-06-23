YSK Başkanı Güven: “İtiraz süresi bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon 560 bin 963 seçmen oylarını kullanmıştır. Bugün yapılan seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir. Önceki seçimlerde de bunu belirttim, Yüksek Seçim Kurulu itiraz süresi bittiğinde mazbatayı hak edene teslim edecektir" dedi.

YSK Başkanı Güven, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrasında açıklama yaptı. Güven, "23 Haziran 2019 pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlanmıştır. Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 Milyon 560 Bin 963 seçmen oylarını kullanmıştır. Bugün yapılan seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir. Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca, sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanakları, İlçe Seçim Kurulu kurullarımıza teslim edilerek ilçe birleştirme tutanakları tanzim edilmektedir. İlçe Seçim kurullarımız, bu tutanakları tarayarak sisteme eklemektediler sisteme girilen sonuçlar de resmi formatı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları, Yüksek Seçim Kurulu'na geldiği andan eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bununla da yetinmeyip seçim sonuçlarının ilanı ile birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır, bu dünyada ilk yapılan bir işlemdir" dedi.

"Seçim sonuçları kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak"

"Seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır" diyen Güven, "Yüksek Seçim Kurulu ekseriyeti siyasi partinin üyelerden oluşan sandık kurulları ile İlçe Seçim kurullarına gelen sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle, seçim sonuçlarını ilan etmektedir. Bu seçim sonuçlarında en kısa zamanda açıklayacağız, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nca gereğince işlem ifası hususunda ihbarda bulunmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"İtiraz süresi sonrasında mazbata hak edene verilecek"

19 bin 910 sandığın tarandığı bilgisini veren Güven, "Belirttiğim gibi sandık sonuçları bizim sisteme düştüğü andan itibaren aynı saniyede seçime katılma hakkına sahip veri alma imkanı bulunan siyasi partilerimiz ile eş zamanlı olarak da paylaşılmaktadır. Biz hangi anda hangi veriye sahip isek, seçime katılan partiler aynı anda aynı veriye sahiptirler. Şu an itibariyle henüz rakamlar netleşmediği için resmi rakamları sizlerle paylaşamıyorum. İleriki saatlerde veya yarın rakamları sizlerle paylaşacağız. Önceki seçimlerde de bunu belirttim, Yüksek Seçim Kurulu itiraz süresi bittiğinde mazbatayı hak edene teslim edecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA