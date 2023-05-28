Cumhurbaşkanlığı seçimi sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener seçim yasağı hakkında açıklama yaparak şu cümleleri söyledi: " YSK seçiminin kurmuş olduğu kararlara uymanızı istiyoruz. YSK kararına göre saat 18.15'de seçim yasağı kaldırmıştır." açıklamasında bulundu. Yasağa uymayanlara sitem etti.
YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı, seçim yasakları 18:15 itibariyle kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur'u tamamlandı. Yayın yasağı hakkında açıklama yapıldı
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