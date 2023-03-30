YSK Başkanı Yener: "Erdoğan'ın adaylığına engel yok" dedi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı İnce ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

"ÜÇ ADAYIN ADAYLIKLARINA İTİRAZLAR REDDEDİLMİŞTİR"

YSK Başkanı Yener'in yaptığı açıklamada, "Kurulumuza alfabetik sıraya göre Sayın Kılıçdaroğlu’nun, Sayın İnce’nin ve Sayın Erdoğan’ın geçici aday listesindeki ilanlarına itirazda bulunulmuş ve aday olamayacakları yönünde itirazlarda bulunulmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda TC Anayasası’nın ilgili maddeleri ve 6271 sayılı CB Seçim Kanunu’nun 3, 6, 8 ve 8-a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda oy birliği ile her üç adayın adaylıklarına itirazlar reddedilmiştir." ifade etti.

Haberin Devamı

MİLLET PARTİSİ'NDEN 'MİLLET' İSMİNİN KULLANILMAMASI BAŞVURUSU

Yener tarafından yapılan açıklamada; "Öncelikle Millet İttifakı’nın kendi partilerinin adını kullandığı ve Millet Partisi tarafından Millet isminin kullanılmaması yönünde yaptığı başvurusunun reddine oy çokluğu ile karar verilmiştir." dedi.