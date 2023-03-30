YSK Başkanı Yener: "Erdoğan'ın adaylığına engel yok" dedi!

YSK bugün saat 15:00'da toplanmış ve Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına dair itirazların reddedildiğine karar verildiğini açıkladı. Yener, "Kurulda yapılan itirazların reddine karar verildi" dedi.

YAYINLAMA
Google News
YSK Başkanı Yener: "Erdoğan'ın adaylığına engel yok" dedi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı İnce ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

untitled-2.jpg

"ÜÇ ADAYIN ADAYLIKLARINA İTİRAZLAR REDDEDİLMİŞTİR"

YSK Başkanı Yener'in yaptığı açıklamada, "Kurulumuza alfabetik sıraya göre Sayın Kılıçdaroğlu’nun, Sayın İnce’nin ve Sayın Erdoğan’ın geçici aday listesindeki ilanlarına itirazda bulunulmuş ve aday olamayacakları yönünde itirazlarda bulunulmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda TC Anayasası’nın ilgili maddeleri ve 6271 sayılı CB Seçim Kanunu’nun 3, 6, 8 ve 8-a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda oy birliği ile her üç adayın adaylıklarına itirazlar reddedilmiştir." ifade etti.

MİLLET PARTİSİ'NDEN 'MİLLET' İSMİNİN KULLANILMAMASI BAŞVURUSU

Yener tarafından yapılan açıklamada; "Öncelikle Millet İttifakı’nın kendi partilerinin adını kullandığı ve Millet Partisi tarafından Millet isminin kullanılmaması yönünde yaptığı başvurusunun reddine oy çokluğu ile karar verilmiştir." dedi.

İlgili Haberler
Güney Kore, Kuzey Korelilerin video paylaşanları dini faaliyetler sebebiyle idam ettiğini belirtti!
Güney Kore, Kuzey Korelilerin video paylaşanları dini faaliyetler sebebiyle idam ettiğini belirtti!
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversiteler 2022-2023 bahar dönemine başlıyor!
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversiteler 2022-2023 bahar dönemine başlıyor!
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor!
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor!
ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!
ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor!
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e ziyaret
Kuraklık baş göstermişti: Bursa’da yağış sevindirdi
Kuraklık baş göstermişti: Bursa’da yağış sevindirdi
Terör operasyonunda yakalanan 8 şahıs tutuklandı
Terör operasyonunda yakalanan 8 şahıs tutuklandı
Son Haberler
YSK Başkanı Yener: "Erdoğan'ın adaylığına engel yok" dedi!
YSK Başkanı Yener: "Erdoğan'ın adaylığına engel yok" dedi!
Kayıp 537 kişi ölü ilan edildi! Malavi'de yaşanan kasırga yıktı geçti!
Kayıp 537 kişi ölü ilan edildi! Malavi'de yaşanan kasırga yıktı geçti!
Togg, ilk akıllı cihazı T10X mobil uygulamasını hizmete sundu, tüm elektrikli araç kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek
Togg, ilk akıllı cihazı T10X mobil uygulamasını hizmete sundu, tüm elektrikli araç kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek
Yürek sızlatan olay! cami önüne yeni doğmuş bebeğini gömdü!
Yürek sızlatan olay! cami önüne yeni doğmuş bebeğini gömdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Ehliyeti olanlar işe alınacak! Büyükşehir Belediyesi'nden iş ilanı: İşte başvuru şartları
Ehliyeti olanlar işe alınacak! Büyükşehir Belediyesi'nden iş ilanı: İşte başvuru şartları
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
4 gün önce taşındığı evde depreme yakalandı, 47 yakınını kaybetti
4 gün önce taşındığı evde depreme yakalandı, 47 yakınını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor