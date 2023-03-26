YSK, bir engel yok dedi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti

14 Mayıs'ta yapılacak seçim süreci ile ilgili takvim işliyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak müracaat eden Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evraklarında bir eksiklik olmadığını belirterek adaylıklarını kabul etti.

YAYINLAMA
Google News
YSK, bir engel yok dedi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti

Seçim sürecine 49 gün kala Cumhurbaşkanı adayı olarak müracaat eden cumhur ittifakının Recep Tayyip Erdoğan ve millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evraklarında bir eksiklik olmadığını belirterek adaylıklarını kabul etti.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuruları YSK tarafından kabul edildi.

YSK, bir engel yok dedi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti

YSK İNCELEMEYİ YAPTI ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLUNUN BAŞVURULARI KABULETTİ

YSK'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre; 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruların incelendiği aktarıldı.

Yapılan inceleme sonucu, AK Parti ve MHP grupları tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve CHP ile İYİ Parti grupları tarafından aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığı, adaylık başvurularının kabul edildiği ilan edildi.

İlgili Haberler
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya teslim etti! Hangi parti seçime nasıl girecek? 7 maddede detaylar!
Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya teslim etti! Hangi parti seçime nasıl girecek? 7 maddede detaylar!
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!
Muharrem İnce, 100 bin imzayı topladı! Cumhurbaşkanı adayı oldu
Muharrem İnce, 100 bin imzayı topladı! Cumhurbaşkanı adayı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Son Haberler
Bursa’da 5 muhalif üye yüzünden kentsel dönüşüm yapılamıyor, diğer malikler isyan etti
Bursa’da 5 muhalif üye yüzünden kentsel dönüşüm yapılamıyor, diğer malikler isyan etti
Tarihi Aspendos Köprüsünde çirkin görüntü "Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz"
Tarihi Aspendos Köprüsünde çirkin görüntü "Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz"
YSK, bir engel yok dedi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti
YSK, bir engel yok dedi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti
Bursa’nın ulaşım ağı yenileniyor 56 otobüs daha entegre edildi, Tek tip kartla tüm ilçelere ulaşım sağlanıyor
Bursa’nın ulaşım ağı yenileniyor 56 otobüs daha entegre edildi, Tek tip kartla tüm ilçelere ulaşım sağlanıyor
Bakan Soylu'dan milletvekilliği açıklaması: "Milletvekili olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, onu anlamamak demektir"
Bakan Soylu'dan milletvekilliği açıklaması: "Milletvekili olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, onu anlamamak demektir"
HÜDA PAR: Bizim özerklik ve federasyon talebimiz olmadı, biz ülkemizin birliğinden yanayız
HÜDA PAR: Bizim özerklik ve federasyon talebimiz olmadı, biz ülkemizin birliğinden yanayız
Çok Okunanlar
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
26 Mart Pazar Hava Durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı! Sakın güneşe aldanmayın soğuk havalar geliyor!
26 Mart Pazar Hava Durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı! Sakın güneşe aldanmayın soğuk havalar geliyor!
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!
Kılıçdaroğlu'nun gafı olay yarattı! Ahmet Davutoğlu uyardı!
Kılıçdaroğlu'nun gafı olay yarattı! Ahmet Davutoğlu uyardı!
Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den Milletvekili aday adayı oldu!
Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den Milletvekili aday adayı oldu!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!