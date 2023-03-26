YSK, bir engel yok dedi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti

Seçim sürecine 49 gün kala Cumhurbaşkanı adayı olarak müracaat eden cumhur ittifakının Recep Tayyip Erdoğan ve millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evraklarında bir eksiklik olmadığını belirterek adaylıklarını kabul etti.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuruları YSK tarafından kabul edildi.

YSK İNCELEMEYİ YAPTI ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLUNUN BAŞVURULARI KABULETTİ

YSK'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre; 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruların incelendiği aktarıldı.

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Yapılan inceleme sonucu, AK Parti ve MHP grupları tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve CHP ile İYİ Parti grupları tarafından aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığı, adaylık başvurularının kabul edildiği ilan edildi.