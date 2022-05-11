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  3. YSK duyurdu! Seçime girebilecek partiler belli oldu! 3 yeni parti listeye eklendi

YSK duyurdu! Seçime girebilecek partiler belli oldu! 3 yeni parti listeye eklendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 partinin daha seçilere katılabileceğini duyurdu. Buna göre Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de katılmasıyla birlikte seçimlere katılacak toplam parti sayısı 27 oldu.

YSK duyurdu! Seçime girebilecek partiler belli oldu! 3 yeni parti listeye eklendi

298 sayısı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında yayınlanan kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler kapsamında siyasi partilerin seçime girebilmeleri için seçimlerden en az 6 ay önce illerin yarısında teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunmasının gerekli olduğu belirtildi.

YSK duyurdu! Seçime girebilecek partiler belli oldu! 3 yeni parti listeye eklendi

ZAFER PARTİSİ LİSTEDE YOK

Seçimlere Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisinin de katılmasıyla seçimlere katılacak toplam partiler 27 oldu. Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi seçim gerekliliklerini yerine getirmediği için listede yer almadı.

YSK duyurdu! Seçime girebilecek partiler belli oldu! 3 yeni parti listeye eklendi

YSK'nın açıklamalarında sonra seçime katılabilecek patiler şöyle;

Adalet Partisi,

AK Parti,

Anavatan Partisi,

Bağımsız Türkiye Partisi,

Büyük Birlik Partisi,

Cumhuriyet Halk Partisi,

Demokrasi ve Atılım Partisi,

Demokratik Sol Parti,

Demokrat Parti,

Emek Partisi,

Gelecek Partisi,

Genç Parti,

Halkların Demokratik Partisi,

Hür Dava Partisi,

İYİ Parti,

Memleket Partisi,

Millet Partisi,

Milliyetçi Hareket Partisi,

Muhafazakar Yükseliş Partisi,

 Saadet Partisi,

Sol Parti,

Türkiye Değişim Partisi,

Türkiye İşçi Partisi,

Türkiye Komünist Hareketi,

Türkiye Komünist Partisi,

 Vatan Partisi,

Yeniden Refah Partisi.

YSK duyurdu! Seçime girebilecek partiler belli oldu! 3 yeni parti listeye eklendi

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