YSK kararını verdi! 100 bin imza toplaması gereken isimler belli oldu! İşte o 11 aday... Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak için başvuru yapan 11 adayın 100 bin imza toplaması gerektiğine karar verdi. Bu isimler arasında Muharrem İnce de yer alıyor.

Melahat Ersoy Editör