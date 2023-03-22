YSK kararını verdi! 100 bin imza toplaması gereken isimler belli oldu! İşte o 11 aday...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanırken cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süreci sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan seçim için adaylar hakkında kararını verdi. Buna göre 11 isim seçmenlerin vereceği 100 bin imza ile aday olabilecek
İMZA VERME TARİHLERİ
Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.
KESİN LİSTE 31 MART'TA YAYIMLANACAK
İmza verme sürecinin tamamlanması sonrası şartı sağlayanlar cumhurbaşkanı adayı olabilecek. YSK'nin cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:
1.Davut TURAN
2.Doğu PERİNÇEK,
3.Erkan TRÜKTEN,
4.Halil Murat ÜNVER,
5.Hilmi ÖZDEN,
6.İrfan UZUN,
7.Muhammed Ali Fatih ERBAKAN,
8.Muharrem İNCE,
9.Sinan OĞAN,
10.Tevfik Ahmet ÖZAL,
11.Yakup TÜRKAL.