YSK kararını verdi! 100 bin imza toplaması gereken isimler belli oldu! İşte o 11 aday...

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak için başvuru yapan 11 adayın 100 bin imza toplaması gerektiğine karar verdi. Bu isimler arasında Muharrem İnce de yer alıyor.

Melahat Ersoy
Editör
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YSK kararını verdi! 100 bin imza toplaması gereken isimler belli oldu! İşte o 11 aday...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanırken cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süreci sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan seçim için adaylar hakkında kararını verdi. Buna göre 11 isim seçmenlerin vereceği 100 bin imza ile aday olabilecek

İMZA VERME TARİHLERİ

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.

KESİN LİSTE 31 MART'TA YAYIMLANACAK

İmza verme sürecinin tamamlanması sonrası şartı sağlayanlar cumhurbaşkanı adayı olabilecek. YSK'nin cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

1.Davut TURAN
2.Doğu PERİNÇEK,
3.Erkan TRÜKTEN,
4.Halil Murat ÜNVER,
5.Hilmi ÖZDEN,
6.İrfan UZUN,
7.Muhammed Ali Fatih ERBAKAN,
8.Muharrem İNCE,
9.Sinan OĞAN,
10.Tevfik Ahmet ÖZAL,
11.Yakup TÜRKAL.

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