YSK Başkanı adayların pusula sırası için kura çekimi gerçekleştirdi!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri, parti temsilcileri ile birlikte Kura Çekimi gerçekleştirildi.

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YSK Başkanı adayların pusula sırası için kura çekimi gerçekleştirdi!

Yüksek Seçim Kurumu Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve parti temsilcilerinin yer aldığı toplantıda adayların pusula sıralarını belirlemek amacıyla Kura Çekimi gerçekleştirildi.

Oy pusulası sıralaması şöyle:

Birinci sırada Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak

İkinci sırada Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yerini alacak.

Üçüncü sırada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak.

Dördüncü sırada ise ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yerini alacak.

Bu kapsamda ise 14 Mayıs seçim günü vatandaşın önünde yer alacak oy pusulasında bulunan adayların sıralaması kura çekimiyle belirlendi.

YSK Başkanı adayların pusula sırası için kura çekimi gerçekleştirdi!

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