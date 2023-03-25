YSK, seçimde kullanacak seçmen sayısını belirledi! İşte seçimde oy kullanacak kişi sayısı…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimde oy kullanacak seçmen sayısını ve kurulacak seçmen sayısını belirledi.

Melahat Ersoy
Editör
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YSK, seçimde kullanacak seçmen sayısını belirledi! İşte seçimde oy kullanacak kişi sayısı…

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 28. Dönem Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Seçime 49 gün kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimde oy kullanacak seçmen ve kurulacak sandık sayısını belirledi.

YSK, seçimde kullanacak seçmen sayısını belirledi! İşte seçimde oy kullanacak kişi sayısı…

İŞTE SEÇMEN SAYISI

Buna göre 190 bin 736 sandıkta 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek, yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 seçmen oy verebilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması hâlinde 28 Mayıs’ta tarihinde kullanılmak üzere toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılacak.

Seçimler için 814 bin 120 adet de görme engelli oy kullanma şablonu oluşturulacak.

YSK, seçimde kullanacak seçmen sayısını belirledi! İşte seçimde oy kullanacak kişi sayısı…

PUSULA BASIM TARİHLERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan’da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan’da başlanacak. Oy pusulalarının dağıtımı 8 Mayıs’ta başlayacak. Oy pusulaları, Ankara il sınırlarında belirlenecek en fazla üç basım yerinde bastırılacak.

GÜNDE 22 SAAT ÇALIŞACAKLAR

Basım işini yapacak yüklenici firmanın günde 22 saat çalışma kapasitesine sahip olması gerekecek.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

Oy pusulalarının basılacağı alanda güvenlik önlemleri üst düzeyde alınacak. Bu doğrultuda basım işinde görevli personelin kimlik bilgileri YSK’ye bildirilecek. Filigranlı oy pusulası kâğıtlarının tesliminden başlayarak, üretim, kesim, paketleme, teslim ve dağıtımı sürecindeki bütün işlemler YSK’nın denetim ve gözetimi altında yapılacak.

Oy pusulalarının basım yerine YSK ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) personeli dışında kime alınmayacak. Basım yerinde çalışacak personele özel yaka kartları verilecek. Giriş çıkışlarda tüm personel güvenlik güçlerince üst aramasına tabi tutulacak.

YSK, seçimde kullanacak seçmen sayısını belirledi! İşte seçimde oy kullanacak kişi sayısı…

24 SAAT KAMERA İLE TAKİP EDİLECEK

Oy pusulalarının basılacağı alana emniyet şeridi çekilecek. Bu alanlar 24 saat süreyle ve her noktadan görülecek şekilde kamera ile takip edilecek. Bu görüntüler kayıt altına alınarak YSK’ya verilecek.

OY PUSULASI KALIPLARI İMHA EDİLECEK

Oy pusulasının basımında kullanılan kalıplar, imha edileceği zamana kadar kilitli alanda muhafazaya alınacak. İşin bitiminden sonra bu kalıplar, YSK’nın gözetim ve denetimi altında tutanak düzenlemek suretiyle imha edilecek.

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