YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulu katılacak partilerin isimleri ve seçim gününe ilişkin verilen yasak kararları 12 Mart Pazar Resmi Gazete sayısında yerini aldı. İşte seçime katılacak 36 parti ve seçim yasakları...

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YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekilliği Genel Seçimlerine katılacak 36 parti belirlendi. Cumhur İttifakında AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi ve Hüda Partisi yer alırken Millet İttifakı'nda ise CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi yer alıyor. Diğer partilerin hangi ittifakta yer alacağı belirsizken Ümit Özdağ'ın oluşturduğu ATA İttifakı'nda ise Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi yer alıyor. Diğer partilerin hangi ittifakta yer alacakları merak konusu iken YSK seçime katılacak partilerin isimlerini Resmi Gazetede yayımladı.

YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!

YSK'nın aldığı karara göre ise seçime katılacak partilerin isimleri ise şöyle: Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Zafer Partisi yerini alacak.

YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nin kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılaması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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