YSK: Seçmenlerin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olması yasal zorunluluktur

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur" açıklaması yaptı.

YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart'taki mahalli idareler seçimine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik yapıldığı yönünde basında haberlerin yer aldığı belirtildi. Bazı ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile siyasi partilerden de YSK'ya bu yönde bilgiler ulaştığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda, beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur."

DHA