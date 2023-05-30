YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu Yüksek seçim 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklayarak yayınlanmak üzere resmi gazeteye gönderildiğini duyurdu YSK Başkanı Ahmet Yener, sonuçların kesinleştiğini ve partilerin Türkiye genelinde kaç milletvekilini meclise gönderdiğini açıkladı.