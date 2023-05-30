YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu

Son dakika haberi: YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıkladı:
PARTİLERİN ÇIKARDIĞI MİLLETVEKİLLİĞ SAYILARI KESİNLEŞTİ
"28'inci Dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiş olup yurt içinde 88.92 yurt dışında 53.80 oranında katılım görüşmüştür. Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlanmış olup; Ak Parti'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, CHP'in 169, İYİP'in 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz."
KESİN SONUÇLAR RESMİ GAZETE'YE GÖNDERİLDİ
Yener, kesin sonuçlara ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini de duyurdu.
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