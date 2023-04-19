YSK'dan millet ittifakına şok! 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi

Yüksek seçim kurulu (YSK) aldığı kararla Millet ittifakını şoka uğrattı! Kurul, 16 ilde fermuar modeli ile seçime girme kararı alan Millet İttifakı'nın, ittifaka dahil partilerden birinin tek başına seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti

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YSK'dan millet ittifakına şok! 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu millet ittifakını şoke uğrattı. (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, 16 ilde fermuar modeli ile seçime girme kararı alan Millet İttifak'nın, ittifaka dahil partilerden tekinin seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile İYİ Partinin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, YSK'ye başvuru yaptı.

YSK'dan millet ittifakına şok! 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi

16 İLİN 9'UNDA CHP'NİN, 7 İLDE İSE İYİ PARTİNİN TEK BAŞINA SEÇİME GİRECEK

"Millet İttifakı" protokolünün kabulü sonrasında toplam 16 ilin 9'unda CHP'nin, 7 ilde ise İYİ Partinin tek başına seçime girdiği hatırlatılan başvuruda, "partiler arası ittifakın devamında herhangi bir tereddüt olmadığı, bu haliyle ittifaka dahil partilerden birinin tek başına seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması" istendi.

Başvuruyu ele alan YSK, talebi oy çokluğuyla reddetti. Çoğunluğun kararına, YSK Başkanı Ahmet Yener ile üç üyenin karşı oy kullandığı öğrenildi.

KAYNAK: AA

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