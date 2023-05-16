YSK'dan son dakika! Oy verme süreleri uzatıldı!

Ak Parti ve CHP'den gelen itirazlar sonrası sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy verme işlemi süresinin uzatılmasına karar verdi.

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YSK'dan son dakika! Oy verme süreleri uzatıldı!

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 50+1 sağlanamadığı için 2. kez sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Yurtdışında verilecek oylar büyük önem arz ediyor.

AK Parti ve CHP YSK'ya itiraz etti

AK Parti'de YSK temsilcisi Recep Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde oy verme sürelerinin artırılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu 5 ülkede oy verme süresini uzattı

İtirazlar üzerine YSK yeni kararını açıklayarak, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

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