YTB ile Muhammadiyah Teşkilatı’ndan eğitimde işbirliği

Endonezya Muhammadiyah Teşkilatı Yükseköğretim Konseyi heyeti, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını (YTB) ziyaret etti. Eğitim alanındaki ortak çalışmaların ele alındığı ziyarette işbirliği imkanlarına değinildi.

Endonezya Muhammadiyah Teşkilatı Lideri Dr. Haedar Nashir, teşkilatın Yükseköğretim Konseyi yöneticileri ve bağlı üniversite rektörlerinden oluşan heyet, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını ziyaret etti. Türkiye Bursları programı kapsamında bölgeye yönelik eğitim çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette, işbirliği imkanları ele alındı. Ayrıca eğitim alanında niyet mektubu imzalandı. Ziyarette Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal de yer aldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, imzalanan niyet mektubu ile Türkiye ve Endonezya arasında eğitim işbirliğinde imkanların artacağına dikkat çekerek, kurumun çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"YTB bir diaspora kurumudur. Yurt dışında yaşayan vatandaşların anadil ve ana vatanları ile bağlarını muhafaza etmek ve onlarla ilgilenmek için kurulmuş bir kurumdur. Bunun yanı sıra dünyanın çok farklı noktalarında Balkan coğrafyasında, Kafkaslar'da ve Orta Asya'da Türkçe konuşan topluluklar ve Türk soylular var. Bir de bizim akraba topluluk olarak nitelendirdiğimiz ve tüm Müslümanların içerisine girdiği kardeş topluluklarımız var. Endonezya'daki Müslüman kardeşlerimiz de bu toplulukların içerisine giriyor. YTB olarak bu toplulukların Türkiye ile olan ilişkilerini de geliştirmeye çalışıyoruz."

"Türkiye Bursları öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor"

YTB'nin "Türkiye Bursları" programı ile uluslararası öğrencilere Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde burs imkânı sunduğunu da bildiren Eren, "Şu an 170'ten fazla ülkeden 17 bin uluslararası öğrenci bizim burslarımızla Türkiye'de eğitim almakta. Her sene 150 bine yakın başvuru alıyoruz ve ortalama 3 bin öğrenciyi burslandırıyoruz. Burs programımız öğrencinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir program. YTB olarak 2012'de Türkiye Bursları programına başladık ve 2016'da ilk mezunlarımızı verdik. Mezunlarımızı ülkelerine döndükten sonra da yalnız bırakmıyor, mezun derneklerinin açılmasına yardım ediyoruz. Mezun dernekleri sayesinde ülkeler arası ilişkilere de katkı sağlıyor, öğrencilerimizin Türkiye ile olan bağlarını da korumalarına imkan sunuyoruz" dedi.

"Endonezya'dan burslu öğrenci sayısını arttırmak istiyoruz"

YTB olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için ortak çalışmaları önemsediklerini belirten Eren, "Endonezya'dan aldığımız başvuru ve burs sayısını arttırmak istiyoruz. Endonezya'dan halihazırda 230 burslu öğrencimiz mevcut. Bu sene de Endonezya'dan Türkiye'ye gelen burslu öğrenci sayısı 60 civarında. İnşallah bugün imzaladığımız niyet mektubuyla Türkiye Bursları'nı Endonezya'da daha iyi tanıtma imkânı bularak Endonezya'dan burslu öğrenci sayımızı arttıracağız" diye konuştu.

"Türkiye ve Endonezya arasında güçlü bir bağ var"

Programda konuşan Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ise, Türkiye ve Endonezya arasında güçlü bir bağ olduğunun altını çizerek, "Tarihe bakılırsa Türkiye ve Endonezya arasında güçlü bir bağ vardır. Ben de enerjimi bu ilişkileri daha da geliştirmek için harcayacağım. Bizim stratejilerimizden biri ileriye yatırım yapmaktır. Birbirimizle kurduğumuz iletişim de birer yatırımdır. Bugün yapmış olduğumuz niyet mektubu vesilesiyle hayırlı işler ortaya çıkacaktır" dedi.

Muhammadiyah Teşkilatı Lideri Dr. Haedar Nashir da, "Endonezya ve Türkiye arasında derin tarihsel bağlar vardır. 13'üncü yüzyıldan itibaren Endonezya ve Türkiye arasında ilişkiler vardır. Bizler bu tarihsel ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA