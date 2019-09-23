YTB koordinasyonunda vatandaşlarla buluşma

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) iş birliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla ABD'de "Türk, Soydaş ve Müslüman Toplumuyla Buluşma Programı" düzenlendi. Doğrudan iletişimlerin kurulduğu program kapsamında yurt dışındaki çalışmalara ilişkin istişareler gerçekleştirildi.

YTB ve TASC iş birliğiyle ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Türk, Soydaş ve Müslüman Toplumuyla Buluşma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Binlerce kişinin ilgi gösterdiği program öncesinde düzenlenen toplantıda ise ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumun temsilcileri geniş bir katılımla yine YTB koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımcılara hitap etti.

Verimli istişareler gerçekleştirildi

Programda birer konuşma gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve YTB Başkanı Abdullah Eren yurt dışındaki varlığımız için gerçekleştirilen çalışmalara değinirken; katılımcıların sorularını da içtenlikle cevapladı. Program kapsamında öneri ve paylaşımlarda da bulunan katılımcılar, düzenlenen faaliyetin son derece yararlı olduğu ve programda verimli istişarelerin gerçekleştiği yorumunda bulundu.

'Kurum olarak üç temel hedefimiz var'

Programda gerçekleştirdiği konuşmasında YTB'nin faaliyet alanları hakkında bilgiler veren YTB Başkanı Abdullah Eren, "Kurum olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik üç temel hedefimiz var. Bunlardan ilki gençlerimiz başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlarımızın ana dillerini ve kültürlerini muhafaza etmek. İkincisi ana vatan Türkiye ile aidiyetlerinin devamını sağlamak. Üçüncüsü de vatandaşlarımızı bulundukları ülkelerde sivil toplum gibi toplumun hangi alanında faaliyet gösteriyorlarsa desteklemek" ifadesini kullandı.

Bu yıl YTB tarafından yurt dışındaki vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen ve birçoğu bir ilk olan bazı çalışmalardan da örnekler veren Başkan Eren, ana vatan Türkiye'ye bu yaz döneminde gelen vatandaşların Sırbistan sınır kapılarında Türk Polisi ve Türkçe-Sırpça bilen YTB personeli ile karşılandığını belirtirken; Muharrem ayı vesilesiyle Avrupa'nın çeşitli noktalarında çok sayıda dede ve zakirin de YTB tarafından görevlendirildiğini söyledi. Eren, bunların yanında Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı KRW eyaletinde ilk kez Türk ve Alman makamlarının iş birliğinde bir Avrupa Spor ve Kültür Festivali'nin (ASKFEST) düzenlendiğini de bildirdi.

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlara burslardan, anadil desteklerine; ana vatana kültürel gezilerden eğitim faaliyetlerine kadar çok çeşitli içeriklerle hizmet üretmeye çalıştıklarını vurgulan YTB Başkanı Eren, ABD'nin de vatandaşlarımızın yaşadığı önemli ülkelerden biri olması hasebiyle ehemmiyet taşıdığını ifade etti. Eren bu noktada ABD'de de vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları çalışmaları sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA