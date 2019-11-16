YTB’den kardeş topluluklara “Gelecek Nesil Akademisi”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın dört bir yanından kardeş topluluklara mensup gençleri Türkiye'de bir araya getirerek "Gelecek Nesil Akademisi" düzenliyor. Programla birlikte gençler, Türkiye ile olan iletişimlerini artırarak kendi toplumlarında öncü ve aktif çalışmaların içinde yer alacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından kardeş topluluklara mensup gençlerin kendi ülkelerindeki sosyal ve kültürel yaşama aktif katılımlarını sağlamak ve Türkiye ile ilişkileri güçlü boyutlara taşımak için düzenlenen "Gelecek Nesil Akademisi"nin ikincisi 16 - 24 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 ülkeden 40 gencin yer alacağı program kardeş toplulukların güncel ve geleceğe dair ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hazırlanıyor. Programın açılış toplantısı ise 18 Kasım Pazartesi tarihinde YTB'de yapılacak.

İyi eğitimli ve toplumu yönlendirecek lider vasıflı entelektüel gençlerin desteklenmesi ve birbirleriyle yakın ilişkiler kurması için düzenlenen "Gelecek Nesil Akademisi" kardeş toplulukların çalışmalarına da büyük katkı sağlıyor. Program sayesinde ayrıca gençler farklı topluluklarla istişare imkanı bularak yakın ilişkilerin kurulmasına zemin hazırlıyor.

Bir hafta boyunca alanında uzman akademisyen ve eğiticilerden Türkiye'de eğitim alacak olan gençler program kapsamında; liderlik, sosyal medya, habercilik, ülkeler arası ilişkiler gibi çeşitli konularda dersler alacak. Ayrıca program süresince kamu kurum ziyaretleri ve kültürel etkinlikler planlanıyor. Program süresince alacakları eğitimlerin yanı sıra katılımcılardan grup projeleri ile kendilerine verilen konularda fikir yürütmeleri ve sunum yapmaları da istenecek.

Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek programlarda; Avustralya, Avusturya, Almanya, Belçika, Endonezya, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Norveç, Bangladeş, Pakistan, Kırgızistan, Filipinler, Sudan, Suudi Arabistan, İsveç, Tayland ve Türkiye'den gençler yer alacak.

Kaynak: İHA