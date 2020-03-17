YTB'den yurt dışında koronavirüs karantinasındaki vatandaşlara internet konseri

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için bu akşam internet üzerinden canlı konser vereecek.

YTB'den edinilen bilgiye göre, Almanya'da "Wolfgang Amadeus Mozart" ödüllü genç müzisyen Ali İnsan, TSİ 22.00'de YTB'nin YouTube kanalında canlı konser verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB'nin, "Dünyadaki Türkler Evinizde" sloganıyla yayımlayacağı mini konserle, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler ve karantina bölgelerindekiler başta olmak üzere, yurt dışındaki vatandaşlara müzik dinletisi sunulacak.

- Mozart ödüllü genç yetenek

Malatya'dan Almanya'ya göç eden bir ailenin 15 yaşındaki oğlu Ali İnsan, 6 yaşından bu yana keman çalıyor.

Almanya'da düzenlenen 54. Jugend Muzisiert yarışmasında ses kategorisinde birinci olan İnsan, kemanla çaldığı "Voi che sapete" isimli eserle "Wolfgang Amadeus Mozart" ödülüne de layık görülmüştü.

Kaynak: AA