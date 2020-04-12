YTB'den yurt dışındaki gazeteci adaylarına internet üzerinden eğitim programı

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan gazeteci adaylarını desteklemek amacıyla başlattığı "YTB Online Medya Akademisi" programına başvurular 17 Nisan'da sona erecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zamanını evinde geçiren yurt dışındaki genç vatandaşlar için "Evde Kal Eğitimle Kal" sloganıyla internet üzerinden düzenlenen eğitim programları devam ediyor.

Bu kapsamda medya sektörüne ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen yurt dışındaki gençlere yönelik düzenlenen "YTB Online Medya Akademisi" programıyla da bu alanda çalışmak isteyen gençlerin kariyerine katkı sunmak amaçlanıyor.

İnternet üzerinden 19-23 Nisan arasında düzenlenecek programda medya okur yazarlığı, yeni medya uygulamaları, dijital çağda gazetecilik konuları başta olmak üzere birçok teorik ve uygulamalı içerik yer alacak.

- Başvuru şartları

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve çiftte vatandaşların faydalanabileceği programa başvurmak için 01 Ocak 1990 ve 01 Ocak 2002 tarihleri arasında doğmuş olmak gerekiyor.

Ayrıca adayların Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ve İtalya'da ikamet ediyor olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Adaylar, YTB Online Medya Akademisi ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiye "www.ytb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilir. Programına başvurular 17 Nisan'da sona erecek.



Kaynak: AA