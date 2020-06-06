YTB'nin "Sıla Yolu Projesi" bu yıl da devam edecek

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen vatandaşların, sınır kapılarından daha rahat geçmeleri için YTB’nin geçen yıl sınır ötesinde ve sınır kapılarında uyguladığı "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl da süreceğini bildirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen vatandaşlar için güncel bilgileri ve rotaları paylaştı, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kurum tarafından geçen yıl Türkiye'ye geliş-gidişlerde ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunları gidermek için sınır ötesinde Sırbistan'daki gümrük kapılarında ve Türkiye'deki sınır kapılarında başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl da devam edeceğini belirten Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin de göz ardı edilmeyeceğini vurguladı.

Eren, Türkiye’ye girişlerdeki nihai uygulamanın bu hafta netleşeceğine işaret ederek, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımız ve mavi kartlılar şunu bilsin, tedbiri de elden bırakmayan, kısa zamanlarında memleket hasreti gidermeye gelen 'Yurt dışı Türklerin' buradaki vaktini kısmayacak bir uygulama olacak. Bilgilendirmeler ve yol boyunca çeşitli hizmetlerimizle yine yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

- Kara yoluyla seyahatlerde kullanabilecekler "2 Rota"

Açıklamada, Avrupa’nın farklı ülkelerinden kara yoluyla Türkiye’ye gelerek, izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların en yoğun kullandığı güzergahların da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle transit geçişlere açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Vatandaşların Türkiye'ye kara yoluyla seyahatlerinde kullanabilecekleri "2 Rota" ise "Fransa/Belçika/Hollanda - Almanya-Avusturya-Macaristan-Sırbistan-Bulgaristan-Türkiye (Kapıkule). Fransa/Belçika/Hollanda - Almanya-Avusturya-Slovenya-Hırvatistan-Sırbistan-Bulgaristan-Türkiye (Kapıkule)." olarak belirlendi.

- Kara yoluyla gelecekler için sınır uygulamaları

Açıklamada, Avrupa ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle kapatılan sınırların, kademeli olarak yeniden açıldığı hatırlatılarak, vatandaşları buralarda birtakım uygulamaların beklediği belirtildi.

Buna göre, Fransa-Almanya arasındaki geçişlerde gevşetilmiş sınır kontrolleri yapılıyor. Bu kontroller, 15 Haziran'da kaldırılacak. Geçişlerde ise herhangi bir izin, belge ve Kovid-19 testi sonucu talep edilmiyor.

Belçika-Almanya arasındaki sınır kontrolleri de 8 Haziran'a kadar devam ediyor. Buradaki geçişlerde de herhangi bir izin, belge ve virüs test sonucu istenmiyor.

Hollanda-Almanya arasındaki geçişler açık olup, dönem dönem yapılan kontrollerde seyahat nedeni soruluyor. Vatandaşlardan burada da herhangi bir izin, belge ve Kovid-19 test sonucu talep edilmiyor.



Almanya’nın komşu ülkeleri Danimarka, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Fransa ile mayısta gevşetilen geçiş kontrolleri, 15 Haziran'da tamamen kaldırılacak.

Bakanlar Kurulunca 2 Haziran'da alınan karar doğrultusunda, 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein’a yönelik seyahat uyarıları da kaldırılmış bulunuyor.

Bu ülkelerin yanında Lüksemburg’dan geçecek vatandaşlar için de herhangi bir sınır kontrolü istenmiyor.



Almanya-Avusturya arasındaki geçişlerde gevşetilmiş sınır kontrolleri yapılırken, bu kontroller 15 Haziran'da kaldırılacak. Buradaki geçişlerde de herhangi bir izin, belge ve Kovid-19 test sonucu talep edilmiyor.



Avusturya-Macaristan arasındaki geçişlere ise belirli saatlerde izin veriliyor. Hegyeshalom (Avusturya), Rajka (Slovakya) ve Tornyiszentmiklós (Slovenya) sınır kapılarından her gün 20.00-12.00'de geçiş yapılıyor.

Transit geçiş sırasında en kısa sürede Macaristan sınırlarının terk edilmesi istenirken, belirlenmiş rotada seyahat edilmesi zorunlu tutuluyor.

Mazeret belirtilen hallerde ise belirlenmiş benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde durulması mümkün oluyor. Bu kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Buradaki geçişlerde de herhangi bir izin, belge ve Kovid-19 test sonucu talep edilmiyor.

Avusturya-Slovenya arasında geçişler de açık, Türk vatandaşlarına aynı günde ülkenin terk edilmesi şartıyla transit geçiş izni veriliyor.

Slovenya-Hırvatistan arasında da geçişler açık, geçişlerde herhangi bir izin, belge ve Kovid-19 test sonucu istenmiyor.

Macaristan-Sırbistan arasında da geçişler açık ve olup belge, izin ve Kovid-19 test sonucu talep edilmiyor.

Transit geçiş sırasında en kısa sürede Sırbistan sınırlarının terk edilmesi istenirken, zorunlu olması halinde belirli benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde duraklama yapılıyor. Bu konuda sınırlarda bilgilendirici broşür dağıtılıyor.

Sırbistan-Bulgaristan arasında da geçişler açık bulunuyor. Fakat Bulgaristan’a girişte vatandaşların transit geçiş yapılacağına, Bulgaristan’daki salgın durumuyla ilgili bilgi sahibi olunduğuna ve bütün sorumluluğun üstlenildiğine dair bir belgeyi doldurmaları gerekiyor.

Vatandaşlar bu belgeye "www.ytb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Burada da vatandaşlardan herhangi bir test sonucu talep edilmiyor.

Kaynak: AA