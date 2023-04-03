Yu Adachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Adachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Adachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Adachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Adachi 14 Ağustos 2004 tarihinde --, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 足立 優 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Adachi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yu Adachi'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yu Adachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Adachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yu Adachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Adachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2023 yılında Konan Uni

Yu Adachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Adachi şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gamba Osaka Youth

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.