Yu Dong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Dong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Dong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Dong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Dong 15 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 董宇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Dong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Yu Dong'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yu Dong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Dong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yu Dong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Dong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında ZJ FC Res.

1 Ocak 2014 yılında HZ Greentown

Yu Dong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Dong şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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