Yu Fei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Fei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Fei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Fei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Fei 6 Şubat 1991 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 费煜 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Fei Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Yu Fei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 21 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yu Fei'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yu Fei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Fei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yu Fei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Fei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında SH Shenhua

28 Şubat 2013 yılında Warta Poznań

24 Nisan 2013 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2013 yılında Sertanense

30 Temmuz 2014 yılında SZ FC

3 Temmuz 2015 yılında SZ FC Res.

1 Ocak 2016 yılında SZ FC

26 Şubat 2019 yılında NT Zhiyun

21 Nisan 2022 yılında DL Pro

Yu Fei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Fei şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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