Yu Funabashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Funabashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Funabashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Funabashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Funabashi 12 Temmuz 2002 tarihinde ---, Ibaraki şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 舩橋 佑 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Funabashi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R4SE yapmaktadır. Yu Funabashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yu Funabashi'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yu Funabashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Funabashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yu Funabashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Funabashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Kashima Antlers

Yu Funabashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Funabashi şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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