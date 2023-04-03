Yu Hirakawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Hirakawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Hirakawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Hirakawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Hirakawa 3 Ocak 2001 tarihinde Kashima, Saga şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 平河 悠 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Hirakawa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&Y Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yu Hirakawa'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yu Hirakawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Hirakawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yu Hirakawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Hirakawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Yamanashi Gak.

21 Eylül 2021 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2022 yılında Yamanashi Gak.

5 Şubat 2022 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2023 yılında Yamanashi Gak.

1 Şubat 2023 yılında Machida Zelvia

Yu Hirakawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Hirakawa şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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