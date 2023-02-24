Yu Horike kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Horike Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Horike adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Horike Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Horike 2 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 堀毛 優 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Horike Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yu Horike, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yu Horike'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yu Horike Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Horike isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yu Horike Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Horike futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında OFK Titograd

21 Ağustos 2020 yılında FK Bokelj

12 Şubat 2021 yılında FK Ibar

1 Temmuz 2021 yılında Zeta Golubovac

25 Şubat 2022 yılında NK Gr. Kotoriba

1 Temmuz 2022 yılında OSK Igalo

Yu Horike Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Horike şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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