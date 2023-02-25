Yu Hou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Hou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Hou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Hou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Hou 20 Aralık 1990 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 侯宇 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Hou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Yu Hou'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yu Hou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Hou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yu Hou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Hou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sun Hei

30 Haziran 2012 yılında GD Sunray Cave

1 Ocak 2013 yılında MZ Kejia

Yu Hou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Hou şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.