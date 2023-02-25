Yu Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Li 13 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李昱 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Li Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Yu Li'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yu Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yu Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında QD Jonoon

2 Ağustos 2022 yılında TA Tiankuang

31 Aralık 2022 yılında QD Hainiu

Yu Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Li şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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