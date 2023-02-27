Yu Min Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Min Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yu Min Cho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yu Min Cho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yu Min Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Min Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yu Min Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Min Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Min Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Min Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Min Cho 17 Kasım 1996 tarihinde Dalseo-gu, Daegu şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조유민 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Min Cho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Yu Min Cho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yu Min Cho'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yu Min Cho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c.yuum_/

Yu Min Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Min Cho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 725 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 725 Bin € kadar çıkmıştır.

Yu Min Cho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Min Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında School Team SK

1 Ocak 2011 yılında Daeseo MS

1 Ocak 2012 yılında Jeonbuk H. U18

1 Temmuz 2012 yılında C. Daesung HS

1 Ocak 2015 yılında Chung-Ang Uni

11 Ocak 2018 yılında Suwon FC

10 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Yu Min Cho kimdir

Yu Min Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Min Cho şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ha Tae-ho Youth Football Club (2007),
Daegu Sinheung Elementary School (2008),
Hyeopseong Middle School (2009-2010),
Daeseo Middle School (2011),
Jeonbuk Hyundai Motors U18 (2012),
Cheongju Daesung High School (2012-2014),
Chung-Ang University (2015-2017)

Yu Min Cho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 24 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 13 numaralı formasıyla 17 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yu Min Cho nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Eun Woo Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eun Woo Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eun Woo Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eun Woo Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Thor Petursson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Thor Petursson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Thor Petursson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Thor Petursson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dae Kwang Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dae Kwang Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dae Kwang Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dae Kwang Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Logi Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Logi Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Logi Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Logi Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi