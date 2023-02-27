Yu Min Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Min Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Min Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Min Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Min Cho 17 Kasım 1996 tarihinde Dalseo-gu, Daegu şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조유민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Min Cho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Yu Min Cho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yu Min Cho'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yu Min Cho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c.yuum_/

Yu Min Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Min Cho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 725 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 725 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yu Min Cho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Min Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında School Team SK

1 Ocak 2011 yılında Daeseo MS

1 Ocak 2012 yılında Jeonbuk H. U18

1 Temmuz 2012 yılında C. Daesung HS

1 Ocak 2015 yılında Chung-Ang Uni

11 Ocak 2018 yılında Suwon FC

10 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Yu Min Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Min Cho şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yu Min Cho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ha Tae-ho Youth Football Club (2007),Daegu Sinheung Elementary School (2008),Hyeopseong Middle School (2009-2010),Daeseo Middle School (2011),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (2012),Cheongju Daesung High School (2012-2014),Chung-Ang University (2015-2017)

Güney Kore takımında 24 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 13 numaralı formasıyla 17 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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